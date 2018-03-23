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Лира упала до минимума на фоне торговых рисков
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Лира упала до минимума на фоне торговых рисков 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: EPA
Курс турецкой лиры опустился до рекордно низкого уровня утром в пятницу. Среди инвесторов растут опасения по поводу того, что президент США Дональд Трамп предпринимает шаги для начала глобальной торговой войны, сообщает Bloomberg.
Турецкая валюта впервые опустилась ниже 4 за доллар, упав до 4,0361. К 10:47 мск лира торговалась на отметке 3,9633 (-0,72%).
В ходе торгов в пятницу лира также снижалась на 3% против японской иены, после чего сократила снижение до 1%.
В паре с евро лира установила новый рекорд, достигнув отметки 4,9778. К 10:51 мск курс составил 4,8836.
Падение в ходе азиатской торговой сессии, вероятно, было связано с использованием приказа стоп лосс японскими розничными инвесторами, которые совершали сделки по паре лира/иена, отмечает генеральный директор FPG Securities в Токио Кодзи Фукая.
Как сообщали "Вести. Экономика", накануне президент США Дональд Трамп решил ввести пошлины на импорт китайских товаров. В ответ Китай заявил, что планирует повысить пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров.
Это усилило опасения по поводу торговых войн, которые могут помешать росту мировой экономики. На этом фоне возрос спрос инвесторов на защитные активы.
Растущая зависимость Турции от притока иностранного капитала делает лиру одной из наиболее чувствительных валют к изменениям восприятия рисков.
Центральный банк Турции не будет совершать интервенций в связи с ослаблением лиры еще какое-то время, считает старший экономист по развивающимся рынкам в Capital Economics Уильям Джексон.
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