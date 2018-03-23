И снова в бюджет Петрозаводска изменения…

Народные избранники распределили 388 миллионов рублей, которые поступили из вышестоящих бюджетов.

Сегодня, в пятницу 23 марта, на сессии Петросовета народные избранники рассмотрели вопрос о внесении изменений в решение «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Как передает журналист портала «Карельские Вести» из мэрии карельской столицы, где проходит сессия, доходно-расходная часть бюджета Петрозаводска увеличивается на 388 млн рублей. Это связано с тем, что поступили средства из вышестоящих бюджетов. Сюда входят субвенции и субсидии, повышение зарплат бюджетников на 4 процента с 1 января 2018 года, а также увеличение минимальной зарплаты в связи с решением Конституционного суда.

Увеличиваются субсидии на следующие цели: 14 млн рублей — на покупку жилья для детей сирот, суммарно получится 47 млн, что позволит купить 30 квартир. Расселение аварийного фонда 5 млн рублей. 35 млн рублей — комфортная городская среда. Эти деньги будут потрачены на 3 территории общего пользования и 16 дворов. 2,9 млн рублей пойдут на программу поддержки местных инициатив. Наконец, 50,5 млн — субсидия на дорожное хозяйство. В нее входит разработка проектно-сметной документации на два моста (на улицах Мерецкова и Антикайнена). Остальное на ямочный ремонт. 27 млн рублей из городского бюджета уйдет на индексацию зарплаты всем бюджетникам. 3,3 — на открытие детсада на Ленинградской.

Кроме того, депутаты запланировали, что ежегодно муниципальный долг будет снижаться на 131 млн рублей. В этом году это удалось сделать за счет прошлогодней субсидии в 34 млн рублей, а также будет проведена реструктуризация бюджетрых кредитов, 58 млн возвращать не придется.