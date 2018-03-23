Ещё
И снова в бюджет Петрозаводска изменения…
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

И снова в бюджет Петрозаводска изменения… 

Карельские вести 54 минуты назад
Народные избранники распределили 388 миллионов рублей, которые поступили из вышестоящих бюджетов.
Сегодня, в пятницу 23 марта, на сессии Петросовета народные избранники рассмотрели вопрос о внесении изменений в решение «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Как передает журналист портала «Карельские Вести» из мэрии карельской столицы, где проходит сессия, доходно-расходная часть бюджета Петрозаводска увеличивается на 388 млн рублей. Это связано с тем, что поступили средства из вышестоящих бюджетов. Сюда входят субвенции и субсидии, повышение зарплат бюджетников на 4 процента с 1 января 2018 года, а также увеличение минимальной зарплаты в связи с решением Конституционного суда.
Увеличиваются субсидии на следующие цели: 14 млн рублей — на покупку жилья для детей сирот, суммарно получится 47 млн, что позволит купить 30 квартир. Расселение аварийного фонда 5 млн рублей. 35 млн рублей — комфортная городская среда. Эти деньги будут потрачены на 3 территории общего пользования и 16 дворов. 2,9 млн рублей пойдут на программу поддержки местных инициатив. Наконец, 50,5 млн — субсидия на дорожное хозяйство. В нее входит разработка проектно-сметной документации на два моста (на улицах Мерецкова и Антикайнена). Остальное на ямочный ремонт. 27 млн рублей из городского бюджета уйдет на индексацию зарплаты всем бюджетникам. 3,3 — на открытие детсада на Ленинградской.
Кроме того, депутаты запланировали, что ежегодно муниципальный долг будет снижаться на 131 млн рублей. В этом году это удалось сделать за счет прошлогодней субсидии в 34 млн рублей, а также будет проведена реструктуризация бюджетрых кредитов, 58 млн возвращать не придется.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Штраф за езду без полиса ОСАГО пока не повысят! iPhone дешевеет «Цветы — любимому городу»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США181
В ГД отреагировали на отзыв посла ЕС в России77
Россияне устроили давку в «Магните»239
Суд определил судьбу Савченко308
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ693
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение