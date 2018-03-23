Ещё
Администрацию Чайковского района подозревают в картельном сговоре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Администрацию Чайковского района подозревают в картельном сговоре 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Антимонопольщики выявили признаки антиконкурентного соглашения между администрацией Чайковского района и подрядчиками по результату аукциона. Они считают, что чиновники договорились с руководством компании относительно победителя закупки.
Это повлекло за собой ограничение конкуренции на данном рынке и поддержанию высокой цены на торгах. Торги прошли с минимальным снижением цены, победителем стало ООО «Автомеханизация».
Руководитель прикамского УФАС Александр Плаксин напомнил о том, что антиконкурентные соглашения и картели — одно из самых тяжких нарушений антимонопольного законодательства. «В случае если в ходе рассмотрения дела признаки нарушения подтвердятся, участникам картеля грозят оборотные штрафы, а должностным лицам, административное наказание, вплоть до дисквалификации», — отметил он.
Напомним, на этой неделе стало известно о том, что СК расследует дело в отношении главы Чайковского Алексея Третьякова.
Фото: mosreg.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Голосование за президента России началось в оренбуржском перинатальном центре Правительство Новосибирской области присоединится к международной акции «Час Земли» Жителей Прикамья полностью обеспечили торговыми площадками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре67
В России признали бессилие перед США1776
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»8
Еще одна страна вышлет российских дипломатов191
Успенскую сняли с рейса за дебош195
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:00
Успенская раскрыла подробности дебоша в самолете
Шоу-бизнес
00:42
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»
Другое финансы Личный счет
04:14
Основатель Kiss призвал жертв домогательств идти в суд
Шоу-бизнес
00:27
Захвачена телебашня в Екатеринбурге
Происшествия
01:07
Добронравову сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес
03:15
Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене
Шоу-бизнес
04:06
Блогер объявил себя новым ведущим «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение