Администрацию Чайковского района подозревают в картельном сговоре

Антимонопольщики выявили признаки антиконкурентного соглашения между администрацией Чайковского района и подрядчиками по результату аукциона. Они считают, что чиновники договорились с руководством компании относительно победителя закупки.

Это повлекло за собой ограничение конкуренции на данном рынке и поддержанию высокой цены на торгах. Торги прошли с минимальным снижением цены, победителем стало ООО «Автомеханизация».

Руководитель прикамского УФАС Александр Плаксин напомнил о том, что антиконкурентные соглашения и картели — одно из самых тяжких нарушений антимонопольного законодательства. «В случае если в ходе рассмотрения дела признаки нарушения подтвердятся, участникам картеля грозят оборотные штрафы, а должностным лицам, административное наказание, вплоть до дисквалификации», — отметил он.

Напомним, на этой неделе стало известно о том, что СК расследует дело в отношении главы Чайковского Алексея Третьякова

Фото: mosreg.ru