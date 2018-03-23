Акция «Разделяй и используй» пройдет 9-22 апреля 2018 г.

9 апреля 2018 года стартует ежегодная акция по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй», организованная Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Главная задача проекта — популяризация экологически ответственного образа жизни, информирование горожан о необходимости селективного сбора отходов, о стационарных пунктах приема вторсырья в городе и правилах подготовки отходов к сдаче на переработку.

Акция «Разделяй и используй» проводится Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы с 2012 года. Всего за 6 лет в рамках акции было собрано и направлено на переработку более 72 тонн отходов.

В 2018 году акция пройдет c 9 по 22 апреля на территории 10 административных округов Москвы.

Уже ставшие хорошо известными москвичам специально маркированные мобильные пункты объедут 50 школ, 10 ВУЗов и 10 наиболее посещаемых мест города, делая часовые остановки.

В рамках акции на переработку можно будет сдать следующие виды отходов:

· бумагу и картон;

· пластик;

· металл;

· стекло;

· оргтехнику.

Московские школы уже не первый год активно участвуют в экологических проектах. Именно поэтому среди участников акции будет проходить конкурс: школы-победители, занявшие первые 3 места за сбор и передачу на переработку наибольшего количества отходов по весу, получат награды.

Актуальную информацию об адресной программе акции можно узнать по телефону горячей линии: +7 (495) 545-54-01. Уточнение по адресам, датам и времени работы мобильных пунктов, а также правила сдачи мусора можно будет узнать на сайте www.акциярсо.москва

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