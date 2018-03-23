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Потоки фондов: опасения по поводу торговых войн, — Вячеслав Смольянинов, замруководителя управления анализа рынка акций ФГ БКС
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Потоки фондов: опасения по поводу торговых войн, — Вячеслав Смольянинов, замруководителя управления анализа рынка акций ФГ БКС 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Сегмент акций также окажется под давлением.
EPFR Global опубликовал данные по потокам по итогам прошедшей недели, завершившейся в среду. Совокупные притоки в российские активы со стороны фондов акций и облигаций составили $90 млн против $160 млн притоков за предыдущую неделю.
Потоки фондов акций:
— Только Россия: ОТТОКИ $10 млн (против $7 млн притоков на предыдущей неделе) — смена направления
— Совокупно: ПРИТОКИ $60 млн (против $140 млн на предыдущей неделе) — 5 недель притоков
Потоки фондов облигаций:
— Только Россия: ОТТОКИ $1 млн (против $10 млн на предыдущей неделе) — нейтральная динамика
— Совокупно: ПРИТОКИ $30 млн (против $20 млн на предыдущей неделе) — вторая неделя притоков
Фонды с активным управлением в России привлекают деньги, фонды ETF — теряют
Притоки в активные фонды, ориентированные на Россию, почти полностью компенсировали оттоки из российских ETF, обеспечив в целом невпечатляющий чистый результат по потокам. Однако отметим, что, как и предыдущие несколько недель, притоки в фонды с активным управлением создают отличный фон для опережающий динамики качественных историй, чем низкокачественные бумаги с высоким индексным весом. Мы отмечаем высокие притоки в фонды, инвестирующие в страны Латинской Америки, при этом GEM-фонды показали небольшой приток а размере $0.7 млрд — 13 недель притоков подряд в эту категорию фондов.
Торговые войны приведут к оттокам
Потоки в EM-бондах снова были несущественными — инвесторы по-прежнему опасаются того, как будет развиваться ситуация в сфере мировой торговли. Новостной фон и реакция рынка говорят сами за себя — в ближайшие недели мы ожидаем волны оттоков из GEM-фондов, инвестирующих в облигации.
Прайм: последние новости
Биткоин опустился до $8,4 тыс на новостях из Японии Золото дорожает на опасениях торговых войн Мексика допустила "Лукойл" и DEA Фридмана к торгам по участкам углеводородов
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