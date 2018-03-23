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Жилье в Нидерландах дорожает самыми быстрыми темпами за 16 лет
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Жилье в Нидерландах дорожает самыми быстрыми темпами за 16 лет 

Prian.ru 57 минут назад
Фото: Prian.ru
По данным Статистического бюро Нидерландов (CBS), в феврале 2018 года вторичное жилье подорожало на 9,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Жилищный сектор Нидерландов пострадал после финансового кризиса 2008 года, и восстановление началось лишь в 2013-м. На сегодняшний день цены на жилье в стране находятся на уровне, предшествующем кризису августа 2008 года. И они на 25% превышают показатели, которые были зафиксированы на «дне» рынка 4,5 года назад. В то же время продажи жилой недвижимости падают. За первые два месяца 2018 года владельцев сменили всего 32 129 объектов, что на 6% меньше, чем в 2016 году. Напомним, стоимость домов и квартир в Нидерландах выросла в среднем на 8,2% в 2017 году, опережая рост в других точках Западной Европы, за исключением Португалии и Ирландии.
Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья в Нидерландах.
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