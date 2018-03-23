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Биткоин опустился до $8,4 тысячи
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Биткоин опустился до $8,4 тыс. на новостях из Японии 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжает дешеветь в пятницу, опустившись до 8,4 тысячи долларов на новостях о том, что Япония собирается вынести предупреждение бирже Binance за отсутствие лицензии, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.39 мск биткоин дешевел на 6,4% — до 8,45 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 6,9% — до 8,387 тысячи долларов, на Binance — на 6,7%, до 8,398 тысячи долларов.
Дешевеют и альтернативные криптовалюты: Ethereum — на 8,3%, до 521,27 доллара, Ripple — на 8%, до 0,64 доллара, Bitcoin Cash — на 7,6%, до 967,86 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 323,03 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.
По информации мировых СМИ, Агентство финансовых услуг Японии (FSA) предупредило Binance о необходимости получения лицензии для продолжения работы в стране. Сама биржа опровергла это, заявив, что они работают с FSA и не получали предупреждений.
По данным местных СМИ, которые приводит телеканал CNBC, национальное полицейское агентство Японии обнаружило в прошлом году 149 случаев взлома криптовалютных бирж. Общий размер потерь оценивается в 662,4 миллиона иен (5,3 миллиона долларов).
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