Saga — неанонимная и стабильная криптовалюта

Investing.com — Криптовалюта Saga, которую планирует разработать швейцарская Saga Foundation, будет отличаться от привычных всем цифровых валют. Никакой анонимности. Никаких резких колебаний цены. Никаких ICO.

В консультативный совет компании вошли председатель JPMorgan International Джейкоб Френкель и нобелевский лауреат по экономике Майрон Шоулз.

Идея заключается в создании «дополняющей» валюты, которая учитывает опасения финансовой и политической элиты.

Вместо классического ICO, новые токены Saga будут предложены по начальной цене в $0. Инвесторы будут иметь право на увеличение количества токенов по мере роста сети.

Для приобретения токенов инвесторы будут проходить проверку личности и должны будут согласиться с требованиями законодательства в рамках борьбы с отмыванием денег.

Объем валюты в обращении будет привязан к частичным банковским резервам, хранящимся в коммерческих банках.

Запуск валюты предварительно намечен на четвертый квартал 2018 года.