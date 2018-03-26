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Saga — неанонимная и стабильная криптовалюта
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Saga — неанонимная и стабильная криптовалюта 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Investing.com — Криптовалюта Saga, которую планирует разработать швейцарская Saga Foundation, будет отличаться от привычных всем цифровых валют. Никакой анонимности. Никаких резких колебаний цены. Никаких ICO.
В консультативный совет компании вошли председатель JPMorgan International Джейкоб Френкель и нобелевский лауреат по экономике Майрон Шоулз.
Идея заключается в создании «дополняющей» валюты, которая учитывает опасения финансовой и политической элиты.
Вместо классического ICO, новые токены Saga будут предложены по начальной цене в $0. Инвесторы будут иметь право на увеличение количества токенов по мере роста сети.
Для приобретения токенов инвесторы будут проходить проверку личности и должны будут согласиться с требованиями законодательства в рамках борьбы с отмыванием денег.
Объем валюты в обращении будет привязан к частичным банковским резервам, хранящимся в коммерческих банках.
Запуск валюты предварительно намечен на четвертый квартал 2018 года.
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