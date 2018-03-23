Криптовалюты: новая Saga

Швейцарская Saga Foundation объявила вчера о планах создать криптовалюту, которая должна быть лишена недостатков биткойна и больше устраивать регуляторов. В консультативный совет организации входят известные экономисты, такие как Джейкоб Френкель , председатель совета директоров JPMorgan Chase International и экс-председатель Банка Израиля ; лауреат Нобелевской премии по экономике и один из авторов модели ценообразования опционов Майрон Шоулз, а также один из создателей индекса волатильности VIX Дэн Галай, пишут "Ведомости"

Как предполагается, криптовалюта Saga не будет подвержена большой волатильности, так как будет обеспечена денежными резервами, размещенными в банках. Резервы эти будут в фиатных валютах, входящих в специальные права заимствования (SDR) МВФ . Наибольший вес в корзине SDR имеет доллар США, в ней также есть евро, иена, фунт стерлингов и юань. Держатели Saga смогут вернуть свои деньги назад, обналичив криптовалюту.

При этом, в отличие от биткойна, эта криптовалюта будет лишена анонимности, которая так беспокоит регуляторов и банкиров. Владельцы Saga обязаны будут проходить проверку на отмывание денег, а национальные власти будут иметь возможность в случае необходимости идентифицировать ее держателей.

Saga Foundation привлекла $30 млн от группы инвесторов, в которую входят Mangrove Capital Partners, Lightspeed Venture Partners, The Singulariteam Technology Group и Initial Capital. Вместо проведения классического первичного размещения криптовалют (ICO) организация создаст другой класс токенов. Изначально они не будут стоить ничего, но инвесторы получат право на растущее число токенов по мере увеличения использования Saga. «Мы не хотели проводить ICO, — утверждает основатель и президент Saga Foundation Идо Садех Ман. — Было бы неразумно предлагать низкоспекулятивный, низковолатильный продукт через высокоспекулятивный и высоковолатильный процесс размещения».

"Мы не ставим цель заменить какую-либо из традиционных национальных валют нашей; она должна стать дополнительной глобальной валютой, — говорит Садех Ман. — Наша целевая аудитория — люди, владеющие криптовалютами и желающие укрыться от сильной волатильности в безопасных гаванях".