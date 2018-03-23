Отмечен рекордный спрос на изогнутые мониторы

Аналитики из International Data Corporation (IDC) поделились результатами собственного исследования международного рынка мониторов по итогам последнего квартала прошлого года. Всего в мире за период с октября по декабрь 2017-ого было реализовано около 31,7 миллионов мониторов, что на 2,5% выше показателей аналогичного периода 2016 года. Аналитики отметили небывалый спрос на модели с изогнутым дисплеем. Продажи таких мониторов за год подскочили сразу на 64,6%. Теперь их доля в общем объёме квартальных поставок составляет 4,6%. Если говорить о рынке в целом, то лидером является компания Dell, контролирующая 19,3% мировых продаж. На втором месте расположилась НР с 14,6% мирового рынка. Бронзу получил мало кому известный в нашей стране китайский производитель TPV с 12,4%. Четвертое и пятое места поделили между собой Lenovo и LG Electronics с 12% и 8,9% соответственно.

Источник: IDC Фото: Acer Опрос: Как вы относитесь к изогнутым мониторам? Хорошо Плохо Мне все равно Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Топ-11 лучших игровых мониторов с диагональю 27 дюймов

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