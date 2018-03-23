Россияне готовы экономить на здоровье, но не на образовании

Россияне готовы экономить на здоровье, но не на образовании: потребление образовательных услуг не снижается даже при росте цен на них, пишут "Ведомости" , ссылаясь на исследование экономистов «ВТБ капитала» на основе данных проведенного Росстатом в 2003–2016 гг. исследования бюджетов домохозяйств.

На товары и услуги россияне тратят около 74% своих денежных доходов. Распределяют расходы они по-разному: сельские жители и горожане с небольшими доходами более 30% из них тратят на еду, тогда как обеспеченные горожане — лишь 21%, а на непродовольственные товары — 27%.

Но в случае внезапного скачка цен население меняет потребление. Расчеты позволяют понять поведение потребителей при падении или росте доходов, повышении налогов или ценовых шоках, отмечает главный экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков

Меньше всего люди готовы сокращать потребление еды, алкоголя и транспортных услуг. При росте цен на алкоголь на 1% россияне снижают его потребление лишь на 0,3%, а на еду — на 0,1%. Но при таком же росте цен на услуги связи их потребление сокращается на 6%, а на медицину — на 1,65%.

А вот потребление товаров для дома растет даже при увеличении цен на них — на 2,6%. Скорее всего, это реакция на кризис: цены начинают расти и население закупается телевизорами и холодильниками впрок, предполагает Исаков, это подтверждает и статистика. Гораздо большая загадка, почему россияне увеличивают потребление услуг образования, даже если они дорожают, продолжает он.

Спрос на образование слабо реагирует на цену, подтверждает сотрудник ИНСАП РАНХиГС Дмитрий Логинов , он стал расти еще в 1990-е гг. с ростом числа мест в вузах и появлением платного образования. Высшее образование стало социальной нормой, особенно в крупных городах, кроме него и собственной квартиры в наследство многим семьям было нечего предложить детям. Поэтому устойчив и спрос на услуги, связанные с поступлением, — подготовку к ЕГЭ.