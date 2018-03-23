Россияне экономят на медицине, но не экономят на еде, алкоголе и образовании

Россияне готовы экономить на здоровье, но не на образовании: потребление образовательных услуг не снижается даже при росте цен на них, пишет газета

со ссылкой на исследование экономистов «ВТБ капитала». Исследование, в свою очередь, основано на данных Росстата о бюджете домохозяйств в 2003-2016 годах.

Статистика свидетельствует, что на товары и услуги россияне тратят около 74% своих денежных доходов. При этом сельские жители и горожане с небольшими доходами более 30% из них тратят на еду, а обеспеченные горожане — лишь 21%, а на непродовольственные товары — 27%.

Многолетние данные показывают, что в случае падения или роста доходов, повышения налогов или скачка цен население меняет схему потребления. Меньше всего люди готовы сокращать потребление еды, алкоголя и транспортных услуг. При росте цен на алкоголь на 1% россияне снижают его потребление лишь на 0,3%, а на еду — на 0,1%. Но при таком же росте цен на услуги связи их потребление сокращается на 6%, а на медицину — на 1,65%.

Также выяснилось, что потребление товаров для дома растет даже при увеличении цен на них (на 2,6%). Скорее всего, это реакция на кризис: цены начинают расти и население закупается впрок, предполагает главный экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков

Гораздо большая загадка, почему россияне увеличивают потребление услуг образования, даже если они дорожают, замечает эксперт.

Спрос на образование слабо реагирует на цену, подтверждает сотрудник ИНСАП РАНХиГС Дмитрий Логинов , он стал расти еще в 1990-е годы с ростом числа мест в вузах и появлением платного образования.

Высшее образование стало социальной нормой, особенно в крупных городах, кроме него и собственной квартиры в наследство многим семьям нечего предложить детям. Поэтому устойчив и спрос на услуги, связанные с поступлением в вузы, например, на подготовку к ЕГЭ.

Лариса Попович. Сэкономить граждане стараются на услугах здравоохранения и обычно откладывают поход к врачу, если чувствуют, что помощь будет платной, рассказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ

Правда лекарств это не касается — расходы на них к ценам нечувствительны. В этой связи важно дать людям возможность обращаться к врачу как можно рашьше, чтобы они не боялись, что придется заплатить, считает она.