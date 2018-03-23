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Более 200 зданий в Подмосковье отключат подсветку в «Час Земли»
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Более 200 зданий в Подмосковье отключат подсветку в «Час Земли» 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.
«В настоящее время к акции уже присоединилось 50 муниципальных образований Московской области. На их территории планируется отключить архитектурно-художественную подсветку 203 объектов, что позволит сэкономить 11 тыс. 404 кВт/ч», — сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов.
Сообщается также, что в прошлом году к акции присоединилось 40 городов и районов Подмосковья, свет в своих квартирах выключили около 6 тыс. жителей региона.
«Час Земли» — международная экологическая акция, инициированная WWF в 2007 г., призывает людей всего мира выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушного отношения к будущему планеты. Акция ежегодно проводится в одну из последних суббот марта.
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 Ещё 2 источника 
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