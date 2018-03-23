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Золото дорожает на опасениях торговых войн
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Золото дорожает на опасениях торговых войн 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Золото дорожает в пятницу утром на усилившихся опасениях торговых войн в связи с обострением отношений между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.24 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 13,4 доллара, или на 1,01% — до 1340,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,93% — до 16,54 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,27%, до 89,61 пункта.
Стоимость золота повышается на фоне напряженности между Китаем и США. Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.
В свою очередь, министерство коммерции КНР в пятницу опубликовало на своем сайте список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве контрмер на действия США.
Геополитическая напряженность в мире увеличила спрос на золото, которое традиционно считается безопасным активом. Способствует удорожанию золота и ослабление доллара, которое делает металл дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
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