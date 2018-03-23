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Обвал на рынках набирает силу
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Обвал на рынках. Что в нем не так? 

Вести Экономика 17 минут назад
Фото: Reuters
На рынках начался полномасштабный обвал. Индексы теряют в день по 2% и более. Однако это падение отличается от большинства происходящих ранее.
Американские индексы накануне завершили день падением почти на 3%, рынок акций Китая сегодня теряет 3,5%, индексы в Японии снижаются более чем на 4%. Более того, фьючерсы на американские индексы продолжают снижаться, теряя утром еще 0,6%.
Основная причина — торговые войны, которые теперь уже можно назвать начавшимися. Дональд Трамп подписал меморандум о мерах против "несправедливых торговых практик" КНР. Власти Китая уже предупредили, что примут ответные меры в отношении США. Об этом, в частности, заявил посол КНР в ВТО Чжен Сянчен в интервью агентству Reuters.
По прогнозам ряда экспертов, ответные действия со стороны Китая могут заключаться в повышении тарифов на импорт сельскохозяйственной продукции США, например сои.
Но вернемся к рынкам. Этот обвал не похож многие предыдущие. Обычно падением индексов сопровождается скупкой долларов, продаже сырьевых активов, в общем, скупкой так называемых защитных активов вместо рисковых.
Но что мы видим сейчас?
Во-первых, доллар никому особо не нужен, несмотря на высокую ставку и уход от рисков. Американская валюта серьезно ослабла в начале года и укрепляться пока не собирается.
Что касается сырья, то здесь не все однозначно: промышленные металлы в минусе, а нефть, как это ни странно, находится на пути к обновлению недавних максимумов.
Даже сегодня, когда обвал на рынках набирает силу, котировки барреля нефти прибавляют около 1%.
Есть еще одна любопытная деталь. Индекс доллара уже торгуется значительно ниже, чем он был на момент выборов, пара доллар/иена приближается к этой отметке, есть и другие примеры, а вот индекс S&P 500 пока еще только на пути к тем уровням. Если так произойдет, то американский рынок должен упасть еще примерно на 20%. Это будет действительно мощный обвал, причем в этот раз для этого есть все реальные причины.
Идет ужесточение денежно-кредитной политики, торговые войны, Libor-OIS находится критических уровнях.
Просто сейчас многие не могут воспринимать такой вариант в качестве реалистичного, поскольку многие годы рынок только рос. Но вероятность все же очень высока.
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