Уроки на ошибках. Портфель кандидата в президенты как пособие по инвестициям

Вряд ли когда-нибудь историки напишут об этом, рассказывая о президентских выборах в России в 2018 году, но для профессиональных финансовых консультантов это событие, безусловно, носит исторический характер.

Впервые один из кандидатов в президенты раскрыл детали своих инвестиций, в том числе и зарубежных. И пусть это произошло не совсем добровольно и в это дело вмешалась ФНС , факт остается фактом: на сайте ЦИК и на стендах всех избирательных участков в профиле кандидата от КПРФ Павла Грудинина был описан его инвестиционный портфель.

Мимо такой возможности пройти нельзя. Несмотря на то, что представленные данные об инвестиционном портфеле Грудинина не совсем полные или точные, это уникальный шанс провести «разбор полетов», превратив нашумевшее раскрытие в полноценный урок финансовой грамотности.

Портрет инвестора

Для того, чтобы оценить эффективность того или иного инвестиционного портфеля, мало иметь набор вложений, который сделал тот или иной человек. Нужно располагать определенной информацией о нем — в первую очередь, о текущих и долгосрочных задачах, которые он решает с помощью своих инвестиций.

Для этого лучше всего подходит доверительная встреча с инвестором, в ходе которой раскрываются подобные детали. Поскольку такой возможности нет, то попробуем провести своеобразную реконструкцию.

Итак, согласно данным ФНС, Грудинин держит в швейцарском банке UBS средства на сумму 55 314 034,92 рублей. К сожалению, разбивка по валютам недоступна, так как налоговая служба перевела все в рубли, что затрудняет анализ портфеля. Так что мы можем посмотреть только общую структуру активов, которая состоит из 4 крупных позиций:

14,3% — дивидендные акции. Фонд UBS (Lux) Equity SICAV — European High Dividend (EUR);

50,5% —высокодоходные облигации. Фонд UBS (Lux) Strategy Fund — Fixed Income (EUR), фонд UBS (Lux) Strategy Fund FCP — Fixed Income (EUR);

23,7% — золото

11,5% — денежные средства

В целом создается впечатление, что речь идет о достаточно консервативном портфеле инвестиций, нацеленном одновременно на сохранение сбережений и получение регулярного дохода.

Если вспомнить, что владельцу почти 58 лет, а его основной бизнес находится в России, то логично предположить, что зарубежные вложения в данном случае должны служить некой защитой от политических и экономических рисков.

Размах бизнеса инвестора таков, что инвестиции в фонды UBS являются только частью его зарубежных вложений. Об этом свидетельствует, например, информация, которую он представил в ЦИК о своих средствах в одном из банков Лихтенштейна , где у него есть инвестиции в структурную ноту на сумму более 13 миллионов рублей.

Качество портфеля

Банк UBS — признанный лидер в области Private Banking и Wealth Management. Сложно сомневаться в компетентности его специалистов. Тем не менее возникает ряд вопросов относительно инвестиционного портфеля, который был организован именно в UBS.

Даже поверхностного взгляда на структуру вложений Грудинина достаточно, чтобы понять, что этот портфель либо формировался стихийно самим инвестором, либо просто был некачественно составлен.

Вложения стоимостью почти в один миллион долларов США формально распределены всего на четыре позиции. Как правило, классический портфель более диверсифицирован и разнообразен.

Облигационная часть портфеля свидетельствует о том, что инвестор дважды вложился в один и тот же фонд бумаг с фиксированной доходностью UBS (Lux) Strategy Fund — Fixed Income (EUR). Сложно понять, почему так получилось. Можно только предположить, что речь идет просто об различных классах этого фонда. Например, один может выплачивать доход инвестору, а другой реинвестировать его.

На этот фонд приходится более половины всех инвестиций, хотя это направление могло быть представлено несколькими паевыми фондами или более дешевыми ETF. Да и сам швейцарский фонд не лучший среди своих «родственников».

По рейтингу Morningstar он имеет всего две звезды. Его среднегодовая доходность за последние 3 года составила 6,63% годовых. О качестве фонда свидетельствует и его величина: в настоящее время в него привлечено всего около €140 млн На рынке есть конкуренты, инвестирующие в бумаги с фиксированной доходностью, с гораздо лучшими показателями. Это, например, фонды семейства PIMCO: Global Investors Series PLC — Global Bond Fund Investor EUR Hedged Acc. или Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund Z EUR Hedged Acc., которые имеют пять звезд от Morningstar и показывают среднегодовую доходность, соответственно, в 7,49% и 10,13%.

Такая же ситуация и с другим крупным активом из портфеля Грудинина — фондом UBS (Lux) Equity SICAV — European High Dividend (EUR). Он имеет три звезды Morningstar и является далеко не самым успешным редставителем этого класса инвестиций. Кроме того, на этом поле играют дешевые биржевые фонды, например, iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist), которыми также не грех воспользоваться.

Стоит отметить, что все фонды в портфеле кандидата — «производства» UBS, хотя уже давно практически все мировые банки провозгласили принцип «открытой» архитектуры, предполагающий выбор лучших инструментов вне зависимости от их «родителей». Как видим, практика не всегда следует за теорией и на это есть свои причины.

Полезные ошибки

Фрагментарное изучение портфеля показало, что инвестор в благих целях решил инвестировать «кусочек» своего капитала за рубежом, но в результате допустил целый ряд ошибок.

Возможно, что вина за это частично лежит на «плечах» банка, а частично связана с недостаточной подготовкой самого инвестора. Какие вопросы требуют особого внимания, чтобы не допустить подобных промахов в будущем?

Во-первых, инвестор не сообщил о своих вложениях в банке UBS в налоговую службу, как это положено по российскому законодательству, и за это его вскоре могут привлечь к ответственности.

Информация стала доступна в результате специального запроса ФНС напрямую в швейцарский банк. Вывод простой: в эпоху автоматического обмена информацией и возможностей налоговиков получать данные практически из любого зарубежного банка нужно строить свои личные финансы с обязательным учетом этого фактора. Другими словами, о «банковской тайне» следует забыть навсегда.

Обращаясь даже в самый знаменитый банк, вы должны помнить, что существует незримый конфликт интересов: вам нужно сохранить и приумножить свой капитал, а банку — заработать на его обслуживании. Не всегда эти цели могут пребывать в гармонии — очень часто они конфликтуют между собой.

Инвестору нужно быть готовым отстаивать свои интересы. Для этого необходимо либо самому хорошо разбираться в инвестициях, либо иметь независимого эксперта, который поможет вам в этом деле.

Во-вторых, инвестор не уследил за изменениями в конъюнктуре рынка. Его портфель сошел бы за консервативный несколько лет тому назад, но сейчас мир вошел в фазу роста процентных ставок. Это означает, что риски вложений в облигации и дивидендные акции значительно выросли. В этой связи было бы логичным кардинально пересмотреть структуру портфеля.

Зарубежные вложения — это необходимая часть личного капитала для любого состоятельного россиянина. Однако они показывают максимальную эффективность только в тех случаях, когда это делается профессионально, а не от случая к случаю, и реализуются на основе хорошо спланированной долгосрочной стратегии.