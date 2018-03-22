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Китай предпримет все необходимые меры в ответ на американский протекционизм в торговле — Минкоммерции
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Китай предпримет все необходимые меры в ответ на американский протекционизм в торговле — Минкоммерции 

ИА Синьхуа 22 часа назад
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — Китай выступает против возможных односторонних и протекционистских действий США в торговле и готов предпринять все необходимые меры для защиты своих прав и интересов. Это дало понять в четверг Министерство коммерции КНР.
"Китай ни в коем случае не будет оставаться в стороне и безучастно наблюдать за тем, как его законные интересы подвергаются ущемлению", — заявил представитель Минкоммерции.
Это заявление последовало после сообщений в СМИ о том, что американская администрация готовится обнародовать результаты расследования в рамках 301-го раздела Закона о торговле и ввести ограничительные меры против Китая. -0-
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