Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,89% — до $69,52 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,04%, составив $64,97 за баррель.