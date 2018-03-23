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Цены на нефть растут
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Цены на нефть растут
RT на русском
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,89% — до $69,52 за баррель.
Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,04%, составив $64,97 за баррель.
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