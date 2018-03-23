Ещё
Цены на нефть растут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на нефть растут 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,89% — до $69,52 за баррель.
Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,04%, составив $64,97 за баррель.
RT на русском: последние новости
Иностранные наблюдатели на выборах: Не стоит критиковать Россию, пока не навели порядок у себя дома Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара США впервые за месяц превысил 58 рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1289
Раскрыта главная цель Путина на новый срок303
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Британия испугалась мести России91
Успенскую сняли с рейса за дебош122
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:23
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Европа В мире
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:25
Самого жадного таксиста столицы нашли гаишники
Общество Новости Москвы
04:40
Кукольный бордель требуют прикрыть феминистки
Общество
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение