С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2,9%

Постановлением правительства России утвержден коэффициент индексации социальных пенсий в размере 2,9%.

Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год (8315 рублей) и за 2016 год (8081 рубль) темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год составил 102,9%.

Поэтому с 1 апреля размеры социальных пенсий будут проиндексированы на 2,9%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек — получатели социальных пенсий.

В результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и после повышения составит 9062 рубля, в том числе средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы увеличится соответственно на 378 рублей и 382 рубля и после повышения составит 13410 и 13556 рублей соответственно.

Как сообщает пресс-служба Минтруда, расходы на проведение с 1 апреля индексации размеров социальных пенсий, других социальных выплат составят 9,6 млрд рублей до конца года.