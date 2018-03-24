Эксперты ждут при Болтоне усиления давления США на Иран с Венесуэлой и скачка цен на нефть

Приход Болтона в Белый дом повышает вероятность того, что администрация Трампа выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, очередная проверка выполнения которого предстоит в мае. Последствия такого шага обострят напряженность на Ближнем Востоке и грозят дополнительными осложнениями для Тегерана , излагает телеканал мнение экспертов.

"Я не могу представить себе более «ястребиного» назначения, нежели Джон Болтон. Он является влиятельным сторонником конфронтационного подхода", — заметила аналитик Королевского банка Канады Хелима Крофт. С ее точки зрения, по сравнению с Болтоном даже глава Пентагона Джеймс Мэттис выглядит единственным сторонником умеренного внешнеполитического курса в Белом доме.

"Видят ли иранцы то, что видят все? Свернут ли они работы [в ядерной области], его [Болтона] назначение должно было вселить страх господний в них, однако кто знает", — добавила Крофт.

Нефть Ирана и Венесуэлы

Как обращает внимание CNBC, острый социально-экономический кризис, гиперинфляция и девальвация национальной валюты в Венесуэле вкупе с критикой Западом решения президента Николаса Мадуро переизбираться на новый срок негативно сказываются на состоянии нефтяной индустрии Боливарианской Республики. Соответственно, объемы поставок нефти страны на внешний рынок снижаются. Даже дополнительные санкции в отношении Ирана могут причинить урон инвестициям в эту страну и сократить поток ее нефти. Рынку будет не хватать этой нефти на этот раз и из-за Венесуэлы тоже", — заметил Джон Килдафф из американского инвестиционного фонда Again Capital, специализирующегося на сырьевых ресурсах.

"Из-за успехов Ирана в наращивании возможностей своих баллистических ракет другие страны предложили ввести [против ИРИ] новые санкции, чтобы таким образом попытаться убедить Трампа не выходить из ядерного пакта [СВПД]", — добавил эксперт.

Крофт же считает предстоящий май важным этапом для мировых цен на нефть, так как 12 мая настает срок очередного продления действия СВПД, а 20 мая в Венесуэле пройдут досрочные президентские выборы. «Если эти выборы состоятся, то курс в экономической области может стать более силовым по отношению к Венесуэле. Именно в этом случае нефтяной рынок может начать реагировать», — заметила эксперт.

По ее оценке, при описанном выше сценарии к четвертому кварталу этого года на внешний рынок будет недопоставлено 200-300 тыс. баррелей иранской нефти, а добыча углеводородов в Венесуэле сократится на 1 млн баррелей.

Перестановки в Белом доме

Болтон, юрист по образованию, при бывшем президенте США Джордже Буше — младшем (в 2001-2005 годах) занимал должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, затем — в 2005-2006 годах — был постоянным представителем США при ООН