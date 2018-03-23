Губернатор задрал цену участка Северного широтного хода

Масштабное строительство

В рамках реализации уникального по своей сути проекта «Северный широтный ход» (СШХ), соединяющего Западную и Восточную Сибирь железнодорожной веткой, в ЯНАО в 2018 году планируют начать строительство участка железной дороги Бованенково — порт Сабетта.

Сам по себе проект СШХ сократит сроки доставки грузов и даст импульс развитию российской Арктики и Северного морского пути.

Порт Сабетта в результате реализации проекта будет самым восточным портом России с подведенной к нему железной дорогой. Оттуда будут экспортировать на восток нефть и газ такие компании, как «Газпром» «Роснефть» , они же будут платить строителям деньги за использование дороги.

170-километровый участок путей Бованенково — порт Сабетта из 707 км общей протяженности проекта будет строить предприятие «ВИС ТрансСтрой», учрежденное ООО «ПФ „ВИС“», и частная компания с ограниченной ответственностью Rise Rail Ab ( Швеция ).

Чем дороже проект строительства, тем больше за него в конечном счете будет заплачено денег пользователями железной дороги. Выгоду от завышения цены имеет непосредственно инвестор, заключивший концессионное соглашение.

Завысить цену и получить прибыль

Стоимость строительства отрезка Северного Широтного Пути между Бованенково и портом Сабетта в 2015 году была согласована на отметке 113 млрд рублей. То есть, примерно по 664 млн рублей за километр.

Если же взять всю протяженность планируемого к постройке СШХ — 707 км — и поделить на это число сумму предполагаемых расходов в 260 млрд рублей, то получается, что в среднем стоимость километра СШХ будет на отметке 367 млн рублей.

Отсюда становится очевидно, что цена участка между Бованенково и портом Сабетта завышена чуть ли не вдвое.

Причины завышения цены

Глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин заявлял, что у него на строительство дороги Бованенково — Сабетта по концессионному соглашению есть инвестор — компания Rise Capital и «ВИС ТрансСтрой », учрежденный ООО «ПФ „ВИС“». Основной владелец Rise Capital — российский бизнесмен Игорь Снегуров . ООО «ПФ „ВИС“» также владеет Игорь Снегуров и его замдиректора, бывший глава Пуровского района Ямала Евгений Скрябин, которого на Ямале называют «тенью Кобылкина».

Если в соответствии с концессионным соглашением получать плату за проезд по железной дороге будут компании Снегурова и Скрябина, то получается, что они и заинтересованы в увеличении заявленной цены. Чем выше заявленная цена, тем больше денег заработает по концессионному соглашению «тень Кобылкина». А связь Кобылкина с его «тенью» — настолько очевидный факт, что непонятно, почему следственные органы еще не обратили на это внимание.

Вынужденное снижение стоимости

Цена же в 113 млрд была настолько задрана, что, по данным ПАСМИ, на совещании в РЖД тогда еще глава корпорации Владимир Якунин отказался от проекта со скандалом.

В результате с 2015 года железную дорогу Бованенково — порт Сабетта так и не начали строить. Но два года пробуксовки все-таки вынудили Кобылкина снизить стоимость реализации проекта. Буквально месяц назад, по словам самого Кобылкина, стоимость этого проекта снижена и теперь варьируется в границах 60—90 млрд рублей, что в целом все равно выше, чем средняя цена километра Северного широтного хода.

Строительный холдинг ВИС ВИС — это один из крупнейших подрядчиков на Ямале. Он строит здесь, кажется, все: детские сады, жилые дома, дороги, железнодорожные ветки, крупные газоперерабатывающие предприятия. Суммы контрактов исчисляются сотнями миллиардов. Цены на объекты при этом завышаются в несколько раз, многомиллиардная прибыль выводится в офшоры, сдача объектов затягивается, а качество работы настолько низкое, что вызывает не только раздражение специалистов, но и протесты местных жителей. Однако, сменить главного строительного подрядчика в регионе удастся, видимо, только после смены губернатора округа, потому что его тесные связи с застройщиком, кажется, крепки как самая жесткая криминальная спайка в крупнейших преступных сообществах, известных России с 90-х.