Министр энергетики Саудовской Аравии не исключил перенос IPO Saudi Aramco на 2019 г

МОСКВА , 23 мар /ПРАЙМ/. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих подтвердил, что первичное публичное размещение акций (IPO) государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) может быть перенесено на 2019 год.

В октябре 2017 года СМИ писали, что Aramco может провести IPO в два этапа: в 2018 году осуществить листинг на Саудовской бирже, а потом на международной фондовой бирже. Однако две недели назад издание Financial Times сообщило о решении перенести IPO на 2019 год.

"Мы готовы это сделать во второй половине (2018 года), если посчитаем, что это оптимальное время. Но я не считаю 2018 год непременным сроком для листинга, если он не будет оптимальным", — заявил министр в интервью телеканалу CNBC.

По сообщениям СМИ, Saudi Aramco рассматривает возможность размещения на Лондонской, Нью-Йоркской и Гонконгской биржах, а также на фондовой бирже Саудовской Аравии.

Saudi Aramco была основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии.