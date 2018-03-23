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В Германии увеличилось производство бумажной и картонной продукции
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В Германии увеличилось производство бумажной и картонной продукции 

ИнформУпак 23 минуты назад
Среди отдельных видов товаров отмечается увеличение выпуска упаковочной бумаги (+3,7%), картона (+3,4%) и санитарно-гигиенической бумаги.
23.03.2018 00:47:00
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