«Для начинающих инвесторов проще купить несколько биржевых фондов»

В этом году на Московской бирже появятся первые ETF, зарегистрированные по российскому праву. Биржевые фонды четко следуют за структурой фондовых индексов и ориентированы на частных инвесторов. Стоит ли инвестировать в такие фонды и в чем их преимущество в сравнении с ПИФами?

— Расскажите о фондах, которые планируется запустить на Московской бирже. В чем их отличие от иностранных ETF?

— Мы рассчитываем, что уже в ближайшее время появится необходимая нормативная база и инвесторы смогут приобрести первые российские биржевые паевые фонды. Механизм работы прост: управляющая компания создает фонд, например, на корзину бумаг индекса Мосбиржи. Инвестор может купить его паи только на бирже, как любую другую ценную бумагу. Для этого ему будет необходимо открыть брокерский счет и внести на него средства.

На Московской бирже уже торгуются похожие продукты, но они имеют статус иностранной ценной бумаги: это семейство биржевых фондов под управлением компании FinEx. Кроме того, в России есть паевые инвестиционные фонды (ПИФ), которые торгуются на бирже. Однако купить или продать их паи можно, как правило, только в самой управляющей компании или банке. При этом придется заплатить высокую комиссию за вход и выход. Обороты ПИФов на бирже минимальные.

Продуктовый виджет

— Сколько и какие ETF первыми появятся в ближайшее время на торгах? И будут ли их покупать инвесторы?

— Мы ожидаем, что это будут пять-шесть фондов от ведущих управляющих компаний, которые будут вкладывать в индексы Московской биржи и иностранные индексы. Мы уверены, что новый продукт будет востребован частными инвесторами, которых на рынке становится все больше.

За последние три года с момента введения налоговых льгот для ИИС на биржу пришло более 300 тысяч частных инвесторов, из которых почти половина открыла брокерские счета впервые. У большинства из них нет ни опыта работы на рынке, ни времени изучать тонкости биржевой торговли. Именно эта категория инвесторов, как нам кажется, будет тяготеть к индексным инструментам, к любым другим формам коллективного инвестирования.

— Но, судя по статистике привлечения инвестиций в открытые ПИФы, индексные стратегии сейчас не очень популярны. Почти все деньги граждане вкладывают в фонды облигаций.

— Пока доходность облигаций выше ставок банковских депозитов на 2—3 пункта, и при одинаковом уровне надежности выбор инвестора в данном случае очевиден. Но есть частные инвесторы, которые вкладывают и в фонды акций. Более того, тренд на долговом рынке уже близок к своему насыщению: темпы снижения ставки ЦБ постепенно замедляются, в дальнейшем мы сможем увидеть сокращение разницы между банковскими ставками и доходностью облигаций.

Думаю, что постепенно инвесторы, заработавшие какую-то прибыль на облигациях, будут стремиться вкладывать в более рискованные стратегии.

— Почему вы считаете, что эти деньги пойдут в ETF, а не просто на покупку акций? Ведь можно просто собрать портфель акций, входящих в тот или иной индекс, и не платить никаких комиссий.

— По нашим опросам, более 30% частных инвесторов не хотели бы торговать самостоятельно, а готовы довериться профессионалам. С учетом снижающихся доходностей на рынке им очевидно невыгодно платить 2% за управление и еще 1—1,5% за покупку или продажу паев. Если бумаги приносят 10% годового дохода, то отдавать столько посреднику — это непозволительная роскошь.

Паи ETF инвестор при необходимости сможет продать на бирже. Его прямые и косвенные расходы будут на порядок ниже — придется заплатить только брокерскую и биржевую комиссии.

Инвестор, конечно, может купить бумаги, входящие в индекс, самостоятельно. Но здесь возникают три важных момента. Во-первых, индексы периодически ребалансируются: из них уходят какие-то акции, а новые бумаги включаются. Следить за этим достаточно сложно. Во-вторых, обеспечить точное следование за биржевым индексом очень непросто, потому что, например, в индекс Мосбиржи входят 45 эмитентов. В итоге может получиться так, что индекс вырос на 20%, а ваша доходность почему-то 10%. И в-третьих, ценные бумаги стоят по-разному: например, акции «Транснефти» — 176 тысяч рублей, а бумаги «ЛУКОЙЛа» — 3,7 тысячи рублей, некоторые бумаги продаются большими лотами. В итоге, чтобы собрать портфель, копирующий индекс Мосбиржи, инвестору придется иметь на счете достаточно большую сумму. Для начинающих инвесторов проще купить несколько биржевых фондов, а все технические детали оставить профессиональным управляющим.

— Как будет выглядеть технически покупка ETF? Можно ли будет инвестировать в ETF валюту?

— Нужно будет открыть брокерский счет или ИИС в любой компании или банке, их сейчас больше 100, и сделать это можно удаленно. Затем необходимо внести на счет деньги, и уже потом с помощью мобильного приложения, терминала или голосового поручения дать команду брокеру купить ETF.

И конечно, мы рассчитываем, что это будут небольшие лоты, чтобы даже инвестор с минимальной суммой смог купить акции нескольких разных ETF или, может быть, даже собрать корзину фондов различного типа. Как бывший трейдер я советую иметь в портфеле не более десятка разных инструментов. Потому что если их будет, скажем, 20, то следить за ними станет очень сложно.

Пока предполагается, что биржевые фонды будут в рублях. Возможность приобретения биржевых ЕТF за валюту потребует дальнейших изменений действующего законодательства. Спрос на это есть, и мы будем изучать данный вопрос. Пока что при наличии валюты на брокерском счете у любого клиента всегда есть возможность конвертировать ее в рубли по биржевому курсу на валютном рынке Московской биржи.