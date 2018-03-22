Рынок акций Канады закрылся падением, S&P/TSX Composite снизился на 1,60%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов здравоохранения, второстепенных товаров и услуг и энергетики.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite упал на 1,60%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции New Flyer Industries Inc (TO:NFI), которые подорожали на 2,60 п. (4,49%), закрывшись на отметке в 60,50. Котировки Brookfield Infrastructure Partners LP (TO:BIP_u) выросли на 1,20 п. (2,30%), завершив торги на уровне 53,38. Бумаги Wheaton Precious Metals Corp (TO:WPM) выросли в цене на 0,46 п. (1,80%), закрывшись на отметке 26,03.

Лидерами падения стали акции Eldorado Gold Corp. (TO:ELD), цена которых упала на 0,15 п. (11,11%), завершив сессию на отметке 1,20. Акции Trican Well Service Ltd (TO:TCW) поднялись на 0,210 п. (6,23%), закрывшись на уровне 3,160, а MEG Energy Corp (TO:MEG) снизились в цене на 0,29 п. (5,69%) и завершили торги на отметке 4,81.

На фондовой бирже Торонто количество подешевевших бумаг (873) превысило количество закрывшихся в плюсе (283), а котировки 112 акций практически не изменились.

Котировки акций New Flyer Industries Inc (TO:NFI) выросли до исторического максимума, поднявшись на 4,49%, 2,60 п., и завершили торги на отметке 60,50. Котировки акций Eldorado Gold Corp. (TO:ELD) упали до минимума, подешевев на 11,11%, 0,15 п., и завершили торги на отметке 1,20.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, вырос на 12,87% до отметки 12.98.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,58%, или 7,60, достигнув отметки $1.329,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 1,38%, или 0,90, до $64,27 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подешевели на 0,81%, или 0,56, до отметки $68,91 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD снизилась на 0,17% до 0,7736, а котировки CAD/EUR повысились на 0,06%, достигнув отметки 0,6284.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,18% до 89,44.