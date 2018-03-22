Экошкола Соколиной горы присоединится к Часу Земли 

Участие в международной акции, призванной привлечь внимание людей к проблемам энергосбережения и рационального потребления ресурсов, примет школа №446 с углубленным изучением экологии в Соколиной горе.
В пятницу 23 марта, на первой и второй переменах в актовом зале состоится сбор учащихся первых-десятых классов, посвященный международной экологической акции. В школе планируют объявить конкурс на лучший видеоролик «Как я участвовал в Часе Земли» — три лучших клипа наградят ценными подарками, сообщили представители образовательного учреждения.
Сама акция «Час Земли» пройдет 24 марта с 20:30 до 21:30 по московскому времени. В центре столицы отключат архитектурную подсветку нескольких домов, а также подсветку погасят в парках Москвы, в том числе в Восточном округе в парках Измайлово и Сокольники.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.