Экошкола Соколиной горы присоединится к Часу Земли

Участие в международной акции, призванной привлечь внимание людей к проблемам энергосбережения и рационального потребления ресурсов, примет школа №446 с углубленным изучением экологии в Соколиной горе.

В пятницу 23 марта, на первой и второй переменах в актовом зале состоится сбор учащихся первых-десятых классов, посвященный международной экологической акции. В школе планируют объявить конкурс на лучший видеоролик «Как я участвовал в Часе Земли» — три лучших клипа наградят ценными подарками, сообщили представители образовательного учреждения.