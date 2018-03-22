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Индексы Мосбиржи и РТС снизились
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Индексы Мосбиржи и РТС к закрытию торгов в четверг снизились 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов в четверг снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 1,02% — до 2285,76 пункта, следует из данных торгов.
В свою очередь индекс РТС снизился на 0,88% и составил 1258,89 пункта.
"Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов в четверг закрылись в отрицательной зоне. Мы ожидаем, что до конца текущей торговой недели на рынках будет сохраняться волатильность, учитывая наши ожидания по коррекции цен на нефть от текущих максимумов, считаем, что индекс Мосбиржи будет находиться под давлением и завтрашние торги пройдут в коридоре 2270-2330 пунктов", — прогнозирует аналитик Бинбанка Айнур Дуйсембаева.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,9% — до $68,84 за баррель.
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