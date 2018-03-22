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ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на апрель
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ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на апрель 

Банки.ру 45 минут назад
Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на апрель. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в четверг.
Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 марта 2018 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.
Базовая доходность вкладов в рублях до востребования и на все сроки снизилась — на 0,241—0,611 процентного пункта, наиболее заметное сокращение зафиксировано для депозитов на срок до 90 дней.
Продуктовый виджет
Базовая доходность вкладов в рублях, %
До востребования
На срок до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до года
Свыше года
6,211  6,995  7,821  7,850  8,123  Апрель
5,970  6,384  7,508  7,344  7,749  По всем долларовым вкладам базовая доходность также уменьшилась — на 0,012—0,588 п. п.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
До востребования
На срок до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до года
Свыше года
0,523  1,626  1,429  1,989  2,685  Апрель
0,511  1,038  1,162  1,919  2,548  Базовая доходность вкладов до востребования и на срок до 90 дней в евро не изменилась, на срок от 91 до 180 дней и от 181 дня до года — выросла (в таблице такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,025 п. п. в обоих случаях, а на срок более года — снизилась на 0,037 п.п.
Базовая доходность вкладов в евро, %
До востребования
На срок до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до года
Свыше года
0,073  0,010  0,084  0,180  0,305  Апрель
0,073  0,010  0,109  0,205  0,268  Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
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