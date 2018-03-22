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Польша потребовала 540 миллиардов долларов за преступления нацистов
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Польша потребовала 540 миллиардов долларов за преступления нацистов 

Российская Газета 1 час назад
Варшава выставила Берлину счет за страдания своих граждан во Второй мировой войне. Группа по вопросам репараций в сейме оценила сумму в 543 миллиарда долларов. Речь идет не о компенсации в казну государства, но об индивидуальных выплатах пострадавшим. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы группы Аркадиуша Муларчика, правительство хочет добиться этих выплат для поляков, которые были вывезены в нацистскую Германию на принудительные работы, для узников концлагерей, перемещенных лиц, а также сирот и вдов. Несмотря на то, что жертв войны с каждым годом в силу естественных причин становится все меньше, сумма, по подсчетам экспертов сейма, напротив, растет. Так, в 1990 году поляки оценивали ее в 284 млрд долларов, однако теперь она была «индексирована с учетом покупательной способности доллара».
В Берлине эти претензии пока официально не комментируют. Напомним, что вопрос о репарациях между Польшой и ГДР был урегулирован еще в середине 1950-х годов. И сегодня Германия отрицает возможность каких-либо дополнительных выплат Варшаве.
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