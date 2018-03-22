5 друзей и 5 врагов биткоина

Биткоин и криптовалюты остаются в центре внимания экономистов, экспертов и медиа. За все время существования этого финансового инструмента, мнения разделились: у первой криптовалюты появились свои сторонники и противники из числа лидеров мнений, политиков, банков, корпораций. Сторонники биткоина:Глава Twitter Джек Дорси

CEO Twitter Джек Дорси смело поддержал биткоин, сказав, что он станет «единой валютой» мира. Общаясь с изданием Times в Лондоне, где он занимается продвижением своей платформы криптоплатежей Square, Дорси сказал, что глобальный «сдвиг» в сторону криптовалют может произойти раньше 2028 г. "В конечном счете в мире появится единая валюта, и в интернете будет единая валюта, — сказал он. — Лично я верю, что этой валютой будет биткоин". Братья Уинклвоссы

По мнению братьев-близнецов Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов, биткоин по своим характеристикам превосходит золото, а рынок криптовалют за несколько лет вырастет в 30 раз, сообщает CNBC. "Мы считаем, что биткоин превзойдет золото. Мы убеждены, что он и есть лучшее золото. Если задуматься, то что делает золото золотом? Ограниченность. Предложение биткоина ограничено, он более чем дефицитный. Также биткоин значительно мобильнее, он взаимозаменяем и более надежен. По всем характеристикам он лучше золота", — заявил Кэмерон Уинклвосс. Кэмерон считает недавнее падение цены первой криптовалюты отличной возможностью для ее покупки. Биткоин, считает Кэмерон, по-прежнему очень недооцененный актив. В свою очередь Тайлер Уинклвосс отметил, что будущее криптовалют будут обеспечено востребованностью в транзакциях между машинами. "Криптовалюты не очень важны для транзакций от человека к человеку, но когда речь зайдет о транзакциях в формате machines-to-machine, использование блокчейнов биткоина или эфириума просто неминуемо", — полагает Тайлер Уинклвосс. Машины не будут открывать банковские счета в J. P. Morgan, которые были придуманы еще до изобретения интернета, уточняет Уинклвосс. Экономист, автор теории «черного лебедя» Нассим Талеб

"Биткоин — это валюта без правительства. Но можно спросить, разве у нас нет золота, серебра и других металлов, другого класса валют без правительства? Не совсем это так. Когда вы торгуете золотом, вы торгуете «локомотивом» Гонконга и в завершение получаете требования к акции, которые, возможно, потребуется перевести в Нью-Джерси. Банки контролируют игры с разрешениями, а правительства контролируют банки (более того, банкиры и правительственные чиновники, чтобы быть вежливыми, тесно связаны). Так что биткоин обладает огромным преимуществом по сравнению с золотом в транзакциях: таможня не требует определенных разрешений. Ни одно правительство не сможет контролировать код, который вы держите в голове. " Глава Telegram Павел Дуров

Дуров заявлял, что появление биткоина — «шанс для выхода мировой финансовой системы из-под долларовой гегемонии США». В интервью агентству Bloomberg он рассказал, что около четырех лет назад купил 2 тыс. биткоинов по цене $750 за монету. Общий объем инвестиций составил полтора миллиона. В декабре стоимость криптовалютного портфеля предпринимателя превысила $35 млн"Не совсем понимаю стремление российских чиновников ограничить покупку биткоинов. Вместо того, чтобы ухватиться за шанс сделать мир более сбалансированным и вместе с Японией и другими азиатскими странами признать статус новых цифровых валют, идущих на смену доллару, из российского правительства слышны голоса «давайте запретим и ограничим». Создается впечатление, что это биткоин накладывает на Россию санкции", — писал Дуров. Глава «Внешэкономбанка» Сергей Горьков

Эра бумажных денег подходит к концу, и уже через поколение криптовалюты придут им на смену, заявил глава «Внешэкономбанка» Сергей Горьков. Также он отметил, что легитимность, которую приобретает криптовалюта благодаря законопроекту, является, несомненно, положительным фактом, но отметил, что важно четко определить понятия и исключить разночтения, ведь у термина есть несколько смыслов. Прокомментировал Горьков и мнение, что криптовалюта является просто мыльным пузырем. «Криптовалюты — это форма денег. Мыльным пузырем можно считать какую-то конкретную из них, например биткоин, ситуацию с которым надо оценивать прагматично. Эта криптовалюта была сильно переоценена и ничего под собой не имела. А от необеспеченной валюты нельзя ждать того, что она все время будет расти», — рассказал изданию глава ВЭБа.

Противники биткоина:Уоррен Баффетт

Глава и основатель фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт заявил, что не понимает ажиотажа вокруг валюты. «Держитесь от нее подальше. Говоря упрощенно, это мираж денег. Это метод передачи денег, но не сами деньги. Перевод денег при помощи bitcoin и то обстоятельство, что вы можете делать это анонимно, делают актив привлекательным. Но не более того», — заявил Баффетт. "Я бы сравнил bitcoin с очень быстрым банковским заказом наличных денег", — добавил он. «В целом я фундаментально не понимаю сути bitcoin и того, как эта валюта функционирует в природе», — отметил Баффетт. Помимо этого бизнесмен говорит, что не стал бы вкладывать значительные средства в покупку виртуальных монет. Однако вместе с тем он признал, что bitcoin — это один из самых популярных финансовых инструментов, созданных на мировой арене за последний век. Банк Goldman Sachs

Большинство криптовалют, скорее всего, потерпят крах. Их стоимость упадет до нуля, говорится в отчете банка Goldman Sachs. Эксперты банка сравнивают текущий рынок с «пузырем» доткомов конца 1990-х гг. Стив Стронгин, глава глобального аналитического отделал по инвестициям Goldman Sachs, отметил, что криптовалюты не обладают «внутренней ценностью», добавив, что слабо верит в то, что какая-либо из нынешних криптовалют выживет в долгосрочной перспективе. «Люди торгуют криптовалютами так, как будто они способны выжить в долгосрочной перспективе или по крайней мере сохранить свою ценность. Вопреки ожиданиям непохоже, чтобы новые валюты могли снизить стоимость старых валют», — сказал Стронгин. Джордж Сорос

Американский миллиардер Джордж Сорос уверен, что не стоит вкладывать средства в криптовалюты, которые не подходят для финансовых расчетов, о чем он заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. По его словам, биткоин не является валютой, поскольку валюта «должна быть стабильным вложением средств, а валютой, курс которой меняется на 25% в день, нельзя, к примеру, выплачивать заработную плату, потому что она тогда может снизиться на 25% за один день». "Это спекуляция, в основе которой лежат ложные представления", — подчеркнул Сорос. Соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург

По его словам, у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты, а вложения в него — «самые экстремальные инвестиции, которые вы только можете сделать». «Люди начнут выходить из биткоина, как только поймут, как работает эта криптовалюта», — цитирует издание Business Insider слова Ольденбурга. Ольденбург уже продал свои биткоины, так как считает их бесполезными в качестве торговой валюты. В качестве недостатков биткоина соучредитель сайта назвал их высокую плату и время выполнения транзакций. По мнению Ольденбурга, недостатками биткоина являются высокие комиссии и рост времени выполнения транзакций, а также сопротивление изменениям у людей, которые работают в сети биткоин. По некоторым подсчетам, комиссионные сборы за биткоин удваиваются каждые 3 месяца, и сейчас это занимает в среднем 4,5 часа, чтобы подтвердить транзакцию. По сообщениям Ars Technica, в последнее время плата достигла $26 за сделку. Глава ВТБ Андрей Костин

Биткоин не имеет большого будущего и является фейковой валютой. Такое мнение высказал в интервью телеканалу Bloomberg TV в Давосе глава ВТБ Андрей Костин. Российский финансист также отметил, что правительство не может исключать, что это растущий рынок денег, которые напечатаны «кем-то кроме правительства». По словам Костина, дальнейший рост криптовалюты обречен из-за неминуемого регулирования со стороны правительства. "Биткоин? Я думаю, это фейковая валюта, честно говоря. Я думаю, правительство не может исключать, что это растущий рынок денег, которые напечатаны кем-то кроме правительства. Это достаточно необычно. Я думаю, что у биткоина нет большого будущего", — подчеркнул президент-председатель правления ВТБ.