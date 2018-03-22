Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 1,63%

Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов основных ресурсов, розничной торговли и телекоммуникаций.

На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite упал на 1,63%, достигнув 3-месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Revoil Petrol (AT:REVr), которые подорожали на 0,050 п. (9,52%), закрывшись на отметке в 0,575. Котировки Select Textile (AT:EPIr) выросли на 0,016 п. (6,90%), завершив торги на уровне 0,248. Бумаги Crete Plastics SA (AT:PLAKR) выросли в цене на 0,800 п. (5,93%), закрывшись на отметке 13,900.

Лидерами падения стали акции Papoutsanis (AT:PSALr), цена которых упала на 0,024 п. (5,80%), завершив сессию на отметке 0,390. Акции Mytilineos Holdings SA (AT:MYTr) поднялись на 0,530 п. (5,56%), закрывшись на уровне 9,000, а National Bank of Greece (AT:NBGr) снизились в цене на 0,015 п. (5,56%) и завершили торги на отметке 0,255.

На фондовой бирже Афин количество подешевевших бумаг (83) превысило количество закрывшихся в плюсе (25), а котировки 15 акций практически не изменились.

Котировки акций Crete Plastics SA (AT:PLAKR) выросли до исторического максимума, повысившись на 5,93%, 0,800 п., и завершили торги на отметке 13,900.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,41%, или 5,40, достигнув отметки $1.326,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,86%, или 0,56, до $64,61 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подешевели на 0,43%, или 0,30, до отметки $69,17 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,32% до 1,2299, а котировки EUR/GBP не изменились 0,00%, достигнув отметки 0,8725.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,22% до 89,48.