Рынок акций Израиля закрылся падением, TA 35 снизился на 0,88%

Investing.com — Фондовый рынок Израиля завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов страхования, коммуникаций и финансов.

На момент закрытия на Тель-Авивской фондовой бирже TA 35 подешевел на 0,88%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса TA 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Big Shopping Centers Ltd (TA:BIG), которые подорожали на 630,00 п. (2,86%), закрывшись на отметке в 22.660,0000. Котировки Delek Group (TA:DLEKG) выросли на 500,00 п. (0,84%), завершив торги на уровне 59.900,0000. Бумаги Delek Drilling LP (TA:DEDRp) выросли в цене на 9 п. (0,83%), закрывшись на отметке 1.095,000.

Лидерами падения стали акции Harel Ins&Inv (TA:HARL), цена которых упала на 149,000 п. (5,44%), завершив сессию на отметке 2.590,000. Акции Cellcom Israel Ltd (TA:CEL) поднялись на 108,000 п. (4,04%), закрывшись на уровне 2.562,000, а Partner Comms (TA:PTNR) снизились в цене на 63,00 п. (3,61%) и завершили торги на отметке 1.684,000.

На Тель-Авивской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (258) превысило количество закрывшихся в плюсе (109), а котировки 55 акций практически не изменились.

Котировки акций Cellcom Israel Ltd (TA:CEL) упали до 52-недельного минимума, упав на 4,04%, 108,000 п., и завершили торги на отметке 2.562,000. Котировки акций Partner Comms (TA:PTNR) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 3,61%, 63,00 п., и завершили торги на отметке 1.684,000.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,98%, или 0,64, достигнув отметки $64,53 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае снизились на 0,63%, или 0,44, до $69,03 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,45%, или 6,00, до отметки $1.327,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/ ILS выросла на 0,73% до 3,4910, а котировки EUR/ILS повысились на 0,43%, достигнув отметки 4,2955.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,20% до 89,46.