Привлечь деньги из народа: Самарская область выпустит облигации на 12 млрд рублей 

Правительство Самарской области установило предельный объем выпуска государственных ценных бумаг. На 2018 год чиновники установили сумму в размере 8 миллиардов рублей. Об этом говорится в постановлении за подписью врио председателя кабинета министров Александра Нефедова.
— На 2019 год предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Самарской области составят 7 миллиардов рублей, в 2020 году — 12 миллиардов. Контроль за постановлением возложен на министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова, — говорится в документе.
Впрочем, не так давно врио губернатора Дмитрий Азаров сообщил, что привлечение облигационных займов в Самарскую область через СОФЖИ оказалось невыгодным. Власти решили досрочно погасить залоговые облигации.
А вообще облигационный заем в Самарской области реализовали по инициативе губернатора региона Николая Меркушкина, который поручил областным властям разработать финансовый инструмент для привлечения денег населения и инвесторов на строительство крупных инфраструктурных объектов.
В качестве пилотного выбрали проект реновации исторического центра Самары «Пять кварталов», который предполагает застройку в границах улиц Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Садовой, Льва Толстого и Молодогвардейской.