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Локо-Банк снизил ставки по депозитам для юридических лиц
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Локо-Банк снизил ставки по депозитам для юридических лиц 

Банки.ру 46 минут назад
Локо-Банк уменьшил ставки по двум рублевым депозитам для юридических лиц на 0,5 процентного пункта.
По депозиту «Высокая ставка Онлайн» (выплата процентов — в конце срока) ставки теперь установлены в размере 6,05—7,65% годовых. Срок — от семи до 370 дней. По депозиту «Высокая ставка Онлайн» (выплата — ежемесячно) ставки теперь — 6,05—7,15% годовых. Срок — от 61 до 370 дней. Первоначальная сумма депозитов — 250 тыс. рублей.
Полное или частичное досрочное расторжение договора банковского вклада не предусмотрено.
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