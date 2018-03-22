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MBA-программы, чьи выпускники получают самый высокий доход
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MBA-программы, чьи выпускники получают самый высокий доход 

Investing.com Россия 57 минут назад
Investing.com — Если при выборе MBA-программы вы в первую очередь ориентируетесь на максимально выгодное вложение средств, то вам стоит ознакомиться с этим списком.
Emolument.com, веб-сайт сравнения зарплат, составил рейтинг 20 лучших бизнес-школ, основываясь на данных о доходах их выпускников.
Все заведения первой десятки расположены в США. Лучшей бизнес-школой за пределами США стала французская INSEAD, которая заняла 12-е место.
Предлагаем вашему внимаю топ-10 учебных заведений, основываясь на показателе средней зарплаты и бонусах их выпускников.
Первое место занимает школа менеджмента MIT Sloan с показателем в 286 000 долларов США.
Также в пятерку лучших заведений попали Гарвард, Чикагский университет, Пенсильванский университет и Колумбийский университет.
Нью-йоркский университет занимает шестое место с зарплатой в 213 000 долларов, за ним идет Северо-Западный университет. Корнелльский университет и Университет Дьюка поделили восьмую строчку. Мичиганский университет занимает девятое место.
Британские Оксфорд и Кембридж также вошли в топ-20.
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