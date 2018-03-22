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Представители Усманова прокомментировали возможную покупку бизнесменом «Милана»
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Представители Усманова прокомментировали возможную покупку бизнесменом «Милана» 

RT на русском 44 минуты назад
В пресс-службе российского бизнесмена Алишера Усманова прокомментировали информацию о возможном приобретении итальянского футбольного клуба «Милан». «Господин Усманов получает много предложений о покупке футбольных клубов. Некоторые предложения серьёзно анализируются и рассматриваются, некоторые — нет. Предложений о приобретении клуба „Милан“ не поступало», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Усманова.
Ранее итальянский СМИ сообщили, что Усманов заинтересован в покупке футбольного клуба «Милан».
RT на русском: последние новости
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