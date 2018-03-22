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Австриец отсудил 390 тысяч долларов за гендерную дискриминацию на работе
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Австриец отсудил 390 тысяч долларов за гендерную дискриминацию на работе 

Вести.Ru 1 час назад
Сотрудник австрийского министерства транспорта Питер Францмаер отсудил у работодателей 390 тысяч долларов, доказав, что его коллегу-женщину повысили несправедливо. Францмаер не получил высокий пост, хотя его показатели были выше, чем у конкурентки, сообщает Der Standard.
Австриец начал судиться с руководством ведомства в 2011 году после того, как ему не дали должность начальника отдела. Вместо Францмаера этот пост достался Урсулt Зехнер, на тот момент возглавлявшей национальное ведомство регулирования железных дорог Schienen-Control.
Францмаер проиграл несмотря на то, что его квалификацию оценили на 0,25 процента выше. Принявшая спорное решение о назначении экс-министр транспорта Австрии Дорис Буре заявила, что действовала по всем правилам закона, однако в итоге чашу весов перевесила «серьезная нехватка женщин» в ведомстве.
Лишь недавно суд постановил выплатить Питеру Францмаеру 390 тысяч долларов — ровно столько он заработал бы, если бы семь лет назад его повысили.
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