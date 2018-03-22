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Снять жилье в Саранске на время ЧМ-2018 оказалось в 7 раз дороже, чем в Сочи
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Снять жилье в Саранске на время ЧМ-2018 оказалось в 7 раз дороже, чем в Сочи 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Самая низкая стоимость аренды жилья в городах, в которых пройдут матчи предстоящего Чемпионат мира по футболу, зафиксирована в Сочи и Санкт-Петербурге. Стоимость ночи аренды жилья в Сочи составляет от 5,1 тыс. до 20,7 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — от 8,4 тыс. до 42,2 тыс. рублей, указано в обзоре, подготовленном аналитиками ЦИАН.
Эксперты объясняют достаточно сдержанные ставки тем, что оба города уже давно являются крупными туристическими центрами, благодаря чему в них есть вся необходимая для краткосрочного проживания инфраструктура — гостиницы, хостелы и др. Немногочисленные гостиницы в этих городах забронированы заранее или зарезервированы под официальные делегации.
Достаточно доступное предложение аренды также можно найти в Самаре, Казани и Калининграде. Ставки в этих городах варьируются от 17,7 до 90 тыс. рублей.
Самые высокие ставки зафиксированы в Саранске, где стоимость суточной аренды жилья взлетела до 62,1 — 123,2 тыс. рублей. Также высокие цены зафиксированы в Ростове-на-Дону, где стоимость суточной аренды на время проведения матчей варьируется от 25,7 тыс. до 113,9 тыс. рублей.
Для сравнения, диапазон ставок краткосрочной аренды жилья в Москве в это время — от 35,6 тыс. до 136,1 тыс. рублей.
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