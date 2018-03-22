Узбекистан поставит в Китай текстильную продукцию на 2 млн долларов 

Ташкент, 22 марта /Синьхуа/ — Компания UzTrade подписала контракт на поставку в Китай текстильной продукции и полуфабрикатов более чем на 2 млн долларов. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства внешней торговли Узбекистана.
Договоренности достигнуты с ведущими китайскими компаниями текстильной отрасли — Xiamen Itg Tidak Bonded Logistics, Tianjin Textile Industrial Supply and Sale и China Chengtong International в рамках прошедшей в КНР международной выставки волокна и пряжи Yarn Expo-2018, отмечается в сообщении.
Стороны обсудили также вопрос об открытии в этом году Китайско-узбекского торгового дома в Шанхае.
В настоящее время в Узбекистане работают свыше 700 предприятий с участием китайских инвестиций, в том числе более 80 со стопроцентным иностранным капиталом, осуществляют свою деятельность представительства 73 компаний из КНР. —0—