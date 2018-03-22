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«Пересвет-Финанс» направило «Регион Финансу» оферту на приобретение облигаций АКБ «Пересвет»
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«Пересвет-Финанс» направило «Регион Финансу» оферту на приобретение облигаций АКБ «Пересвет» 

Прайм 1 час назад
ООО «Регион Финанс», являющееся представителем владельцев биржевых облигаций АКБ «Пересвет», доводит до сведения владельцев облигаций информацию о получении им 16 марта текущего года от ООО «Пересвет-Финанс» оферты на приобретение бумаг у их владельцев.
Сведения об облигациях:
— Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B020202110B, 19 августа 2014 года, ISIN RU000A0JUT85.
— Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B020302110B, 19 августа 2014 года, ISIN RU000A0JVM32.
— Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B020102110B001P, 04 сентября 2015 года, ISIN RU000A0JVRL2.
— Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B020202110B001P, 20 октября 2015 года, ISIN RU000A0JVVL4.
— Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П05, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B020402110B001P, 24 июня 2016 года, ISIN RU000A0JWM15.
Срок направления уведомлений об акцепте соответствующей оферты (оферт), выражающее согласие владельцев облигаций на продажу принадлежащих им облигаций — до 28.03.2018 включительно.
На сайте ООО «Регион финанс» по адресу: http://old.region.ru/raskrytie-informatsii/region-finans/emitenty/akb-peresvet/ размещена подробная информация об офертах.
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