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Донорская акция для создания банка стволовых клеток крови пройдёт в нижегородском медуниверситете
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Донорская акция для создания банка стволовых клеток крови пройдёт в нижегородском медуниверситете 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба университета, потенциальным донором может стать любой желающий здоровый человек в возрасте от 17 до 45 лет, никогда не болевший вирусными гепатитами, туберкулезом, злокачественными онкологическими заболеваниями.
Место проведения акции: Нижний Новгород, ул. Медицинская, д.3а (медицинский пункт), с 9:00 до 15:00.
Акция проводится ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России.
Потенциальные доноры нужны для спасения детей с тяжелыми заболеваниями крови.
Процедура сдачи 3 мл крови занимает 5-7 минут.
Генотип донора будет занесен в национальный реестр банка данных России.
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