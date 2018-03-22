Донорская акция для создания банка стволовых клеток крови пройдёт в нижегородском медуниверситете

Как сообщает пресс-служба университета, потенциальным донором может стать любой желающий здоровый человек в возрасте от 17 до 45 лет, никогда не болевший вирусными гепатитами, туберкулезом, злокачественными онкологическими заболеваниями.

Место проведения акции: Нижний Новгород, ул. Медицинская, д.3а (медицинский пункт), с 9:00 до 15:00.

России. Акция проводится ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА

Потенциальные доноры нужны для спасения детей с тяжелыми заболеваниями крови.

Процедура сдачи 3 мл крови занимает 5-7 минут.

Генотип донора будет занесен в национальный реестр банка данных России.