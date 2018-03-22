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Песошин заявил о росте потребительской активности в Татарстане на 6 процентов
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Песошин заявил о росте потребительской активности в Татарстане на 6 процентов 

Казанский репортер 48 минут назад
С начала 2018 года на 6 процентов выросла потребительская активность в Татарстане, заявил в ходе доклада в Госсовете РТ премьер-министр республики Алексей Песошин. По словам премьера, подобная высокая динамика не наблюдалась со второй половины 2014 года.
В то же время, промышленное производство показывает сдержанную динамику, продолжает Алексей Песошин.
«В первую очередь (это) связано с сокращением добычи нефти по соглашению России со странами ОПЕК и с переносом сроков реализации отдельных инвестиционных проектов», — говорит Песошин.
Кстати, чиновникам в Татарстане повысят оклады. Но урежут надбавки.
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