Песошин заявил о росте потребительской активности в Татарстане на 6 процентов

С начала 2018 года на 6 процентов выросла потребительская активность в Татарстане , заявил в ходе доклада в Госсовете РТ премьер-министр республики Алексей Песошин . По словам премьера, подобная высокая динамика не наблюдалась со второй половины 2014 года. В то же время, промышленное производство показывает сдержанную динамику, продолжает Алексей Песошин. «В первую очередь (это) связано с сокращением добычи нефти по соглашению России со странами ОПЕК и с переносом сроков реализации отдельных инвестиционных проектов», — говорит Песошин. Кстати, чиновникам в Татарстане повысят оклады. Но урежут надбавки.