Акция «Разделяй и используй» пройдет в школе на улице Генерала Глаголева

Школа № 138 на улице Генерала Глаголева присоединится к акции «Разделяй и используй» по раздельному сбору отходов.

— Задача проекта — популяризация экологически ответственного образа жизни, информирование горожан о стационарных пунктах приема вторсырья и правилах подготовки отходов к сдаче на переработку. В рамках акции можно будет сдать бумагу и картон, пластик, металл и стекло, оргтехнику, — сообщили организаторы.

Пункт будет работать 19 апреля с 09.00 до 10.00 по адресу: ул. Генерала Глаголева, д. 10, корп. 2.