Акция «Разделяй и используй» пройдет в школе на улице Генерала Глаголева 

Школа № 138 на улице Генерала Глаголева присоединится к акции «Разделяй и используй» по раздельному сбору отходов.
— Задача проекта — популяризация экологически ответственного образа жизни, информирование горожан о стационарных пунктах приема вторсырья и правилах подготовки отходов к сдаче на переработку. В рамках акции можно будет сдать бумагу и картон, пластик, металл и стекло, оргтехнику, — сообщили организаторы.
Пункт будет работать 19 апреля с 09.00 до 10.00 по адресу: ул. Генерала Глаголева, д. 10, корп. 2.
Напомним, акция «Разделяй и используй» пройдет в 10 административных округах Москвы с 9 по 22 апреля. Дополнительная информация на сайте: www.акциярсо.москва. (вт)