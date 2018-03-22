Может ли российский рынок устоять перед обвалом?

Москва , 22 марта — «Вести. Экономика» Обвал на рынке акций США усиливается. Красный цвет индексов становится уже привычным делом. Есть ли шанс у российского рынка удержать достигнутые уровни, или его снесет американская лавина?

Американский рынок акций перешел к активной фазе обвала. Складывается ощущение, что это на какое-то стечение обстоятельства, а планомерное сдувание «пузыря», который надувался все последние годы. О том, что стоимость активов слишком высока неоднократно говорили представители ФРС , из-за чего теория банальном сдувании уже упомянутого «пузыря» кажется еще более реально. Перед открытием сессии в США фьючерсы на основные индексы теряют около 1%. «Вести. Экономики» ранее уже писали, что падение началось сразу после квартальной экспирации в минувшую пятницу.

Общая картина на этом рынке выглядит крайне пессимистично. Есть высокая вероятность, что котировки опустятся в район минимумов февраля.

Действительно, нет ничего страшного, если американский рынок упадет, он и так безудержно рос очень долго. Вопрос в другом, последует ли за ним рынок акций РФ , или же выдержит натиск?Ответить на этот вопрос крайне трудно просто потому, что сам по себе российский рынок — это нечто уникальное. Есть по сути три бумаги, которые управляют индексами, все остальное больше для шуму. Более того, ликвидных бумаг тоже по сути всего несколько штук, а с остальными маркетмейкеры могут делать все, что им вздумается. Накануне, например, почти все основные бумаги не демонстрировали никакой динамики, однако рынок вырос. Все благодаря бурному росту акций "Сбербанка" . Без видимых на то причин привилегированные и обычные акций крупнейшего банка страны выросли на 5-6%. Сегодня большинство бумаг в минусе, однако они выглядят скорее парализованными. Ясных движений нет. Котировки просто стоят на месте, лишь в некоторые моменты маркетмейкеры раздвигают спреды между заявками и цена передвигается. В целом, российский рынок представляет скорее унылое зрелище. Даже если рынок акций США упадет слишком сильно, далеко не факт, что российский последует за ним. Хотя, конечно, есть вариант и с падением, после чего крупные игроки смогут закупиться дивидендными бумагами по низким ценам. Пока рублевый индекс МосБиржи не демонстрирует признаков серьезного падения, однако он находится в непосредственно близости к линии поддержки, что не может не тревожить.

Валютный индекс РТС в свою очередь накануне предпринял еще одну попытку выхода из долгосрочного канала, однако попытка эта снова закончилась неудачей.

Если текущее падение продолжится, то с высокой долей вероятности индекс упадет в район 1200 пунктов, если не ниже. Напомним, что практически любое сильное падение завершается паникой, когда последние держатели акций продают свои бумаги за бесценок. До такой паники еще далеко. Последний раз что-то подобное мы на российском рынке акций мы видели в начале лета прошлого года. Тогда на минимумах были зафиксированы едва ли не рекордные объемы, то есть крупные деньги зашли на наш рынок, после чего начался мощный восходящий тренд.