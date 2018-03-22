На Бермудские острова возвращаются покупатели элитной недвижимости

Местный рынок роскоши значительно замедлился после финансового кризиса 2008 года. Но активность в последние годы набирает обороты, отчасти из-за отложенного спроса. Управляющий брокер Sinclair Realty Bermuda Джон Синклер сказал, что рынок Бермуд сейчас остается на «вершине средних объемов продаж», сообщает New York Times

Синклер отметил, что особый интерес инвесторы проявляют к домам стоимостью до $6 миллионов и более $10 млн, а также к квартирам в диапазоне $2 — 3,5 млн, который считается точкой входа на рынок роскоши на Бермудах.

Канады и Большинство международных покупателей — из США Великобритании . Основной поток американцев — с восточного побережья, в частности, из Нью-Йорка , откуда несколько раз в день организованы двухчасовые рейсы в аэропорт Бермуда Уэйд.

Кстати, согласно рейтингу, Бермуды относятся к одним из наиболее дорогих мест мира.