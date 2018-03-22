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В 2017 году в Волгоградской области увеличилось количество доноров
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В 2017 году в Волгоградской области увеличилось количество доноров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. По итогам 2017 года в Волгоградской области зафиксировано более 6 тысяч первичных доноров, что превысило показатели за предыдущий год на 600 человек, сообщает «Служба крови».
В учреждениях службы в течение года было произведено более 34 тысяч донаций, а также проведены 54 выезда мобильного комплекса в различные районы области. Передвижной пункт оснащен всем необходимым оборудованием для обследования пациентов, забора, хранения и транспортировки крови и ее компонентов.
"В областном центре крови в 2017 году прошло 14 акций по пропаганде безвозмездного донорства крови. Активными участниками акций стало более 600 человек", — говорится в сообщении.
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