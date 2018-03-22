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В Орле пополнили банк крови
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В Орле пополнили банк крови 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Орле журналисты городских СМИ и сотрудники Coca-Cola HBC Россия сдали 16 литров крови в рамках традиционного мероприятия «День Донора». Это уже шестая акция с 2014 года, организованная компанией. На этот раз в ней приняли участие 36 человек.
«Ценность таких акций — в их регулярности и постоянно растущем количестве участников. Существующие запасы крови и ее компонентов должны постоянно пополняться, ведь несмотря на все достижения медицины, полноценной замены человеческой крови до настоящего времени не создано, » — отметила главный врач Орловской станции переливания крови Ирина Михеева.
Ежегодно в акции «День донора» участвуют сотрудники структурных подразделений компании Coca-Cola HBC Россия из Орла, Самары, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Москвы, Красноярска и других регионов.
«Мы ценим, что наши сотрудники объединены желанием помогать людям. Около 40% сотрудников компании регулярно принимают участие в волонтерских инициативах», говорит руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций компании Coca-Cola HBC Россия в Центральном и Южном регионах Елена Цыкало.
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