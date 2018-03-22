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Балтинвестбанк скорректировал условия предоставления автокредита
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Балтинвестбанк скорректировал условия предоставления автокредита 

Банки.ру 1 час назад
Теперь заемщик может оформить кредит на покупку нового автомобиля без первоначального взноса, ранее заемщику необходимо было внести минимум 15% собственных средств от стоимости машины.
Ставка по кредиту на покупку машины осталась без изменений и варьируется от 15,5% до 16,5% годовых. При приобретении нового малого коммерческого автомобиля категории «В» ставка будет увеличена на один процентный пункт. Снизить значение процентной ставки на 1,25—2,75% процентного пункта возможно за счет оформления личного страхования. Максимальная сумма кредита может достигать 1,5 млн рублей у официального дилера (1,1 млн рублей у неофициального дилера) и не может превышать 110% от стоимости транспортного средства. Кредит выдается на срок от двух до семи лет.
Продуктовый виджет
Также заемщик может оформить кредит на покупку нового легкового автомобиля без оформления полиса каско. В этом случае процентная ставка по кредиту будет увеличена на 1 п. п.
«Данные условия действуют при предоставлении заемщиком полного пакета документов, при кредитовании без подтверждения дохода ставка по кредиту увеличится на 0,5 процентного пункта», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
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