Балтинвестбанк скорректировал условия предоставления автокредита

Теперь заемщик может оформить кредит на покупку нового автомобиля без первоначального взноса, ранее заемщику необходимо было внести минимум 15% собственных средств от стоимости машины.

Ставка по кредиту на покупку машины осталась без изменений и варьируется от 15,5% до 16,5% годовых. При приобретении нового малого коммерческого автомобиля категории «В» ставка будет увеличена на один процентный пункт. Снизить значение процентной ставки на 1,25—2,75% процентного пункта возможно за счет оформления личного страхования. Максимальная сумма кредита может достигать 1,5 млн рублей у официального дилера (1,1 млн рублей у неофициального дилера) и не может превышать 110% от стоимости транспортного средства. Кредит выдается на срок от двух до семи лет.

Продуктовый виджет

Также заемщик может оформить кредит на покупку нового легкового автомобиля без оформления полиса каско. В этом случае процентная ставка по кредиту будет увеличена на 1 п. п.