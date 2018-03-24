«Милан» требует у владельца 10 млн евро до 4 апреля

Китайский владелец «Милана» Ли Йонхонг должен заплатить руководству клуба 35 миллионов евро до 30 июня для обеспечения ликвидности между текущим моментом и концом сезона, сообщает Football Italia. Совет директоров «россонери» предоставил Ли Йонхонгу время до 4 апреля, чтобы он выплатил первый транш в размере 10 миллионов евро.

В случае, если руководство «Милана» не получит данную сумму до назначенной даты, клуб может перейти под управление хедж-фонда США Elliot Management.