«Милан» требует у владельца 10 млн евро до 4 апреля 

Китайский владелец «Милана» Ли Йонхонг должен заплатить руководству клуба 35 миллионов евро до 30 июня для обеспечения ликвидности между текущим моментом и концом сезона, сообщает Football Italia. Совет директоров «россонери» предоставил Ли Йонхонгу время до 4 апреля, чтобы он выплатил первый транш в размере 10 миллионов евро.
В случае, если руководство «Милана» не получит данную сумму до назначенной даты, клуб может перейти под управление хедж-фонда США Elliot Management.
Напомним, в апреле 2017 года Сильвио Берлускони продал акции «россонери» консорциуму во главе с Ли Йонхонгом за 740 миллионов евро. Для осуществления данной сделки инвесторам пришлось взять кредит у Elliot Management.