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АвтоВАЗ объявил о проведении сезонной сервисной акции для Lada
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АвтоВАЗ объявил о проведении сезонной сервисной акции для Lada 

Волга Ньюс 2 часа назад
Обладателям Lada предлагается шесть весенних акций под общим названием ''ДА ЛАДНО?! ''. Выгодные условия действуют с 15 марта по 31 мая 2018 года.
В рамках акции ''ДА ЛАДНО?! '' доступна комплексная диагностика систем автомобиля по цене от 0 руб., бесплатная замена моторного масла (при покупке масла и фильтра Lada в дилерском центре), выгода 20% на сезонные аксессуары, выгода 15% на акционные запчасти и 20% — на услуги по их замене.
Предусмотрены и спецпредложения по шиномонтажу, очистке системы вентиляции салона и антикоррозийной обработке.
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