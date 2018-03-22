АвтоВАЗ объявил о проведении сезонной сервисной акции для Lada

Обладателям Lada предлагается шесть весенних акций под общим названием ''ДА ЛАДНО?! ''. Выгодные условия действуют с 15 марта по 31 мая 2018 года.

В рамках акции ''ДА ЛАДНО?! '' доступна комплексная диагностика систем автомобиля по цене от 0 руб., бесплатная замена моторного масла (при покупке масла и фильтра Lada в дилерском центре), выгода 20% на сезонные аксессуары, выгода 15% на акционные запчасти и 20% — на услуги по их замене.

Предусмотрены и спецпредложения по шиномонтажу, очистке системы вентиляции салона и антикоррозийной обработке.